Willyan entra com três centrais

Willyan deverá ser titular sexta-feira em Braga, a exemplo do que sucedeu no Dragão, com o Portimonense a apresentar três centrais. Diante do atual líder do campeonato, os alvinegros caíram apenas perto do fim, e num remate de longe, tendo o sector defensivo dado boa resposta, pelo que o treinador Paulo Sérgio deverá recorrer à mesma solução, embora na antevisão da partida recusasse confirmá-lo.

O responsável pela equipa de Portimão quer que a sua equipa, muito necessitada de pontos, "seja competente, fazendo as coisas bem feitas".