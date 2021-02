Willyan espera manter nível e somar pontos em Alvalade

O Portimonense tem hoje uma tarefa difícil em Alvalade, onde nunca pontuou, e Willyan espera “alterar o rumo da história”, embora reconheça as dificuldades da tarefa. “O Sporting tem vindo a exibir-se num altíssimo nível e teremos de rubricar uma exibição dentro daquilo que fizemos nos últimos jogos, e se possível ainda melhor, para voltarmos a casa com pontos”, sustenta o jogador dos alvinegros.

Willyan considera “fundamental ter concentração e foco do primeiro ao último instante, pois o Sporting tem excelentes executantes e aproveitará o mínimo erro”. Do outro lado estará um Portimonense “muito motivado pelo último resultado [triunfo por 4-1 diante do Gil Vicente], que deu muita confiança e veio na sequência de bons desempenhos em Braga e Paços de Ferreira”. Para Alvalade a receita de Willyan é simples: “Garra e vontade, colocando em prática o que temos trabalhado diariamente”. O brasileiro, de 26 anos, acredita numa segunda volta produtiva. “Agora temos mais soluções no plantel e é evidente o crescimento da equipa, que está empenhada em atingir a meta traçada”, garantiu.





Defesa-central de origem, Willyan tem sido chamado pelo treinador Paulo Sérgio à função de trinco. "Precisei de um período de adaptação e contei com o incentivo da equipa técnica e de todos, ao ponto de hoje me sentir muito confortável e satisfeito com os meus desempenhos na posição", assinala o futebolista brasileiro.Willyan acredita que pode "subir ainda mais de produção" e o jogo de Alvalade "é mais um bom teste, diante de um adversário muito cotado". Refira-se que o técnico Paulo Sérgio, que nos encontros diante dos grandes utiliza frequentemente três centrais, desta vez não deve mexer no esquema defensivo dos alvinegros.