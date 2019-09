Willyan estreia-se a marcar e quer bater Sp. Braga

O jogo entre o Gil Vicente e o Portimonense, a contar para a Taça da Liga e disputado na última quarta-feira, vai ficar na memória de Willyan, defesa-central dos algarvios: marcou o primeiro golo com a camisola alvinegra - e logo valendo um triunfo - e foi capitão, o que sucedeu também pela primeira vez."Foi um golo muito especial, o meu primeiro pelo Portimonense em jogos oficiais e logo com caráter decisivo", referiu o jogador à imprensa brasileira, dando conta, ainda, "da enorme responsabilidade em usar a braçadeira de capitão e ter a confiança do míster"."Estou muito feliz no Portimonense e sinto que é o início de uma grande história", adiantou Willyan, antes de abordar a receção ao Sp. Braga, este domingo."Estamos focados no nosso próximo adversário e será uma partida muito difícil, assim como todas as outras neste campeonato. Temos trabalhado bem, no propósito de chegarmos ao jogo em condições de registar um bom desempenho, conquistando os três pontos", referiu Willyan, de 24 anos, formado no Flamengo e que representou nas duas últimas épocas o Cova da Piedade.