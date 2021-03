Willyan pode jogar a trinco frente ao FC Porto

A ausência do médio Ewerton frente ao FC Porto (está cedido pelos dragões e, além disso, viu o quinto cartão amarelo na Liga NOS) abre espaço a várias soluções para Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, formar o meio-campo diante dos campeões nacionais no jogo do próximo sábado.

Se Lucas Possignolo ou Lucas Tagliapietra, na fase final da recuperação de lesões, estiverem aptos, Willyan, utilizado a defesa-central (posição de origem) nos últimos dois jogos, poderá atuar a trinco, lugar que conhece bem, aportando músculo e agressividade ao meio-campo.

Outra solução possível passará pelo regresso à titularidade do trinco Pedro Sá, que esteve indisponível longo tempo devido a lesão e não entra de início desde 5 de dezembro, na derrota em Guimarães.