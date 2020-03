Willyan quer fim da época

O defesa-central Willyan defende que "não faz sentido jogar as dez jornadas em falta da Liga". O jogador do Portimonense interroga-se: "Benfica e FC Porto estão a lutar pelo título e um deles irá festejar com tantas pessoas a morrer?"

Willyan sustenta, em declarações à imprensa brasileira, que "faz sentido parar e começar tudo de novo em julho". O jogador dos alvinegros, de 25 anos, revelou ainda que tem permanecido em casa devido ao coronavírus. "Sigo a alimentação que a nutricionista nos passou pelo WhatsApp e realizo os exercícios enviados, em vídeo, pelo preparador físico", referiu.

Quanto a um eventual corte de salários, Willyan disse que esse cenário não foi colocado pela SAD: "Pode ser positivo... e ao mesmo tempo não sei. Muitos jogadores passariam necessidades: uns ganham milhões e outros o salário mínimo."