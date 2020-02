Willyan Rocha castigado com um jogo por lance com Bolasie

O futebolista do Portimonense Willyan Rocha foi terça-feira castigado com um jogo, por simular agressão num lance com o jogador do Sporting Bolasie, motivando a expulsão deste, no jogo da terceira jornada da Taça da Liga.

O comunicado divulgado, esta terça-feira, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) refere ainda que o defesa brasileiro vai pagar uma multa no valor de 204 euros, contudo pode recorrer do castigo, que deverá ser interposto no prazo de cinco dias úteis.

O lance remonta à terceira e última jornada do grupo C da Taça da Liga, em Portimão, quando o avançado congolês recebeu o segundo cartão amarelo e respetiva ordem de expulsão, aos 45 minutos, num lance em que apenas toca no braço de Willyan Rocha.

Apesar da inferioridade numérica, os 'leões' venceram por 4-2.