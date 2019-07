Willyan Rocha concretiza sonho de jogar na Liga

O defesa-central brasileiro Willyan Rocha, de 24 anos, é um dos reforços do Portimonense para a nova temporada e não esconde que a oportunidade de jogar na Liga "é mais um sonho realizado na minha vida".O futebolista, que nas duas últimas épocas serviu o Cova da Piedade, depois de ter passado pelo Flamengo, assinou por quatro temporadas, ficando com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, e garante "estar a viver um momento bom e único na minha carreira".Willyan mostra-se "muito feliz por estar num grande clube como o Portimonense, com uma estrutura fantástica", e, em declarações ao portal brasileiro Lance, garante que "darei tudo de mim pelo meu sucesso e pelo sucesso do clube".No Cova da Piedade "fiz grandes jogos e agora quero continuar a fazer história, pois esse é sempre o meu projeto por onde passo e aqui não será diferente".O representante do jogador, Marcos Ribeiro, da MGS Sports, revelou que a empresa tinha em mãos outras propostas, de Portugal e de Itália, Grécia e França, "na sequência dos bons desempenhos do Willyan nas duas últimas temporadas", mas diz, "confiamos no projeto do Portimonense e estamos muito felizes com esta oportunidade que será, acreditamos, coroada de sucesso".