Willyan: «Sporting? A nossa equipa também é forte»

Willyan, central brasileiro do Portimonense, garante que a equipa só pensa na vitória frente ao Sporting, este domingo. "Será um jogo muito difícil, mas bom de se jogar. Estamos preparados, a nossa equipa também é forte e, por isso, precisam de ter cuidado connosco. Vamos jogar diante dos nossos adeptos e queremos conquistar a vitória. Estamos a treinar no duro para fazermos um bom jogo", afirmou o defesa, à sua asessoria de imprensa.





Depois de dois anos ao serviço do Cova da Piedade, na 2.ª Liga, Willyan chegou à Liga NOS e impôs-se no Portimonense. Até ao momento, o central de 24 anos soma 3 jogos pelos algarvios e admite estar a viver um sonho."Estou muito feliz por tudo isso que me está a acontecer. Trabalho muito todos os dias para poder fazer o meu melhor e ajudar a equipa. Sabia que seria difícil ter essa sequência logo de início, pois temos centrais de grande qualidade, mas a oportunidade apareceu e agarrei-a. Agora, não pretendo soltá-la tão cedo. Todos os jogos são uma nova história na minha vida", reconheceu.