O avançado japonês Yuma Suzuki recusou abordar uma possível mudança para o futebol português, no final do jogo de ontem, entre a sua atual equipa, o Kashima Antlers, e o Tokyo FC, que terminou com a vitória dos forasteiros, por 2-1. O goleador pretendido pelo Portimonense esteve em campo os 90 minutos.

Responsáveis da SAD alvinegra estão no Japão a negociar a transferência do jogador de 22 anos, que soma sete golos e quatro assistências em 19 partidas nesta Liga japonesa, mas a tarefa não se afigura fácil, atendendo a que Yuma Suzuki é muito querido pelos adeptos do Kashima e é visto como um avançado com enorme potencial.

Continuar a ler

O Portimonense estará disposto a pagar a cláusula de rescisão, mas o bom relacionamento mantido entre o acionista maioritário dos alvinegros, Theodoro Fonseca, e o Kashima leva a que a via negocial seja a mais desejada. Também são estudadas soluções para o ataque no mercado brasileiro e, conforme Record já noticiou, Diego Cardoso, ligado ao Santos, é uma possibilidade em equação.

Autor: Armando Alves