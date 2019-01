Fábio Coentrão regressa aos convocados

Fábio Coentrão regressou esta terça-feira à convocatória do Rio Ave, para a partida de quarta-feira, com o Moreirense, da 15.ª jornada da Liga NOS.O internacional português volta às opções depois de ter cumprido um jogo de castigo, no desafio da Taça da Liga, pela expulsão na última jornada do campeonato, na derrota frente ao FC Porto (2-1) no estádio do Dragão.Em sentido inverso, o técnico interino Augusto Gama tem o grupo muito desfalcado devido a lesões, não podendo contar com Joca, Nuno Santos, Borevkovic, Diego Lopes, Gelson Dala, Murilo e Tarantini.O Rio Ave, 10.º classificado com 19 pontos, recebe esta quarta-feira o Moreirense, sétimo com 22, numa partida agendada para as 20:15.Leo Jardim e Paulo Vítor.Matheus Reis, Miguel Rodrigues, Nelson Monte, Buatu, Junio Rocha, Nadjack e Afonso Figueiredo.João Schmidt, Leandrinho, Jambor e Vitó.Bruno Moreira, Fábio Coentrão, Gabriel, Galeno, Furtado e Carlos Vinicius