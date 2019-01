Tarantini mais perto da reintegração

Tarantini está mais perto de ser reintegrado em pleno nos trabalhos do Rio Ave. O médio, de 35 anos, tem estado com problemas físicos desde a quadra natalícia, cumprindo um plano de integração nos últimos tempos. Na sessão desta quinta-feira, Tarantini já realizou parte do treino com os restantes companheiros.Esta evolução positiva alimenta a esperança vila-condense em ter o capitão a cem por cento em breve. Tarantini foi utilizado em 16 jogos na presente temporada, nas várias competições. Esteve em ação pela última vez no duelo com o FC Porto, a 23 de dezembro passado.João Schmidt e Fábio Coentrão fizeram apenas trabalho de gestão física, conforme a informação disponibilizada pelos rioavistas. Borevkovic, Gelson Dala e Jambor continuam a fazer tratamento a lesões musculares. Já Nuno Santos e Joca cumpriram trabalho específico, eles que recuperam de cirurgias no joelho.