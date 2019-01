Daniel Ramos não contornou a acumulação de ansiedade que se vive em Vila do Conde pelo facto de o Rio Ave estar há quase três meses sem saborear um triunfo para o campeonato, mas encara a receção ao Feirense como a oportunidade ideal para a equipa recuperar a credibilidade que já ostentou."Precisamos de ganhar confiança e como ela só vai chegar com uma vitória vamos procurar esse objetivo com dinâmica", comentou o técnico, convicto em rentabilizar as suas ideias: "Intenso será de certeza, como também vai exigir-nos alguma paciência na circulação para superar o bloco coeso de um Feirense que vai procurar controlar a profundidade do jogo."Iniciativa assumida mesmo sem a possibilidade de contar com o desequilibrador Galeno, sendo que o castigo do brasileiro também foi o argumento que Daniel Ramos utilizou para projetar a conveniência de outras opções."Substituir os bons jogadores é sempre complicado, mas o Rio Ave não é só o Galeno e a ausência de uns é a oportunidade de outros", justificou o técnico.Daniel Ramos não ajudou a deslindar como vai acabar o leilão em torno do avançado Carlos Vinícius, mas garantiu que o Rio Ave está próximo de dotar o plantel com mais soluções."Nunca estamos preparados para perder, mas o nosso principal objetivo no mercado é fazer com que o grupo não perca valor", resumiu o responsável.