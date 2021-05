Pior ciclo do Rio Ave só em 1996/97

O Rio Ave continua a carpir mágoas e atingiu nos Açores o 10º jogo seguido sem vencer na Liga, com quatro derrotas e seis empates. A última vitória foi frente ao Farense, a 7 de março, num ciclo que só tem mais dois momentos idênticos antes do pior percurso de que há memória, em 1996/97. Nessa época, a equipa orientada por Henrique Calisto esteve sem ganhar nas primeiras 15 jornadas, com três empates e 12 derrotas e acabou por não descer, ficando em 15º, com dois pontos à maior sobre o Sp. Espinho e já com Carlos Brito ao comando. A atual série, de resto, igualou a de 2018/19, época em que a equipa até acabou a em 7º lugar, sendo a outra semelhante em 1998/99, de seis empates e quatro derrotas, em que também se evitou a despromoção por dois pontos e no 15º lugar.