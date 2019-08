Aderllan Santos e o Rio Ave: «O primeiro contacto foi amor à primeira vista»

Amor à primeira vista: foi assim que Aderllan Santos descreveu o primeiro contacto que teve com o Rio Ave, clube no qual foi oficializado como reforço ainda esta terça-feira.Em declarações aos meios oficiais rioavistas, o defesa-central assumiu estar muito feliz pela decisão de rumar a Vila do Conde, destacando o ambiente familiar do clube como uma das principais razões para ter aceite o convite."Esta é uma casa pela qual alguns joga já passaram, dizem que é clube familiar e isso pesou na decisão. Precisava de um clube que me queria. Já tinha batido na trave uma vez e desta vez não hesitei. O primeiro contacto foi amor à primeira vista", referiu, salientando, de seguida, aquilo em que poderá contribuir."Eu quero ajudar com a experiencia, já conheço o campeonato. É certo que já mudou um pouco, tem muitos jovens. A nossa equipa é jovem, eu posso dar experiência. Amadureci ao longo do tempo e o contributo que posso dar é raça, dedicação e força de vontade", apontou, antes de relembrar as semi-finais perdidas pelo Sp. Braga ante o Rio Ave, nas quais participou."Chorei por duas vezes, duas meias-finais, mas também ganhei uma vez. É uma equipa complicada, principalmente em casa, equipa compacta, junta, que não desistia nunca. É sempre difícil vencer aqui e espero ser feliz também", concluiu.