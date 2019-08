Aderlan Santos é reforço do Rio Ave

Aderlan Santos foi oficializado como reforço do Rio Ave, esta terça-feira. O defesa-central está de regresso a Portugal, quatro anos depois de ter abandonado o Sp. Braga rumo ao Valência, e chega a Vila do Conde cedido pelo Al-Ahli Jeddah, clube saudita detentor do passe do brasileiro.





O experiente defensor, de 30 anos, irá usar a camisola número 15 e já se treinou esta terça-feira às ordens de Carlos Carvalhal, podendo vir a integrar a comitiva rioavista para o jogo frente ao Famalicão.