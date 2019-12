Aderllan apela à coesão para evitar deslizes

O central Aderllan Santos assume a vontade de tirar partido do fator casa no jogo frente ao Gil Vicente para corrigir o desaire averbado em Braga, na última jornada, mas também reconhece a obrigatoriedade de emendar os lapsos cometidos na cidade dos arcebispos para alimentar um desfecho positivo frente aos gilistas.

"Jogamos em Vila do Conde frente a um adversário complicado e o essencial é preocuparmo-nos com aquilo que podemos fazer durante este jogo, porque temos de corrigir alguns erros", disse o brasileiro à comunicação do clube, para logo de seguida avançar com os aspetos que podem ser fulcrais: "Temos de ser coesos, com espírito de luta e estar concentrados em todas as circunstâncias, porque o mínimo detalhe pode resultar em golo."

Por outro lado, a disponibilidade física do médio Tarantini não sofreu nenhum revés, pelo que o capitão deverá mesmo realizar o jogo 300 na Liga frente aos gilistas, ao passo que subsiste a dúvida em torno de Nuno Santos, Diego Lopes e Lucas, trio que continua a trabalhar condicionado.