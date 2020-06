Aderllan e a derrota com o Benfica: «Expulsões condicionaram o jogo»

O Rio Ave perdeu na receção ao Benfica depois de ter ido para o intervalo em vantagem e, no rescaldo à partida, Aderllan considerou que as expulsões de Elmusrati e Nuno Santos condicionaram o jogo e foram decisivas para que o Benfica conseguisse a reviravolta.





"Onze contra onze estávamos por cima, com mais posse de bola e ocasiões de golo. As duas expulsões condicionaram o jogo. Estamos tristes pela derrota mas batemo-nos bem e jogar de igual para igual. Infelizmente saímos com a derrota e agora há que trabalhar para inverter a situação já no próximo jogo", referiu o defesa do Rio Ave na flash interview da Sport TV.Sobre o segundo golo do Benfica, já na reta final da partida, Aderllan assumiu que os dois jogadores a menos da vila-condense fizeram toda a diferença. "Faltaram dois homens naquela zona, deu golo e infelizmente saímos com a derrota", sustentou o jogador.