Aderllan Santos: «O Rio Ave podia estar melhor do que em 5.º lugar»

Em entrevista à Agência EFE, Aderllan Santos abordou a atualidade do Rio Ave, concretamente o atual 5.º posto ocupado na tabela classificativa da Liga NOS. Patamar que, na opinião do brasileiro de 31 anos, é curto.





"Primeiro todos nós temos de melhorar. Podíamos estar melhor do que em quinto. Temos de ser regulares, porque este ano vai ser difícil. O Boavista reforçou-se muito, V. Guimarães também, Moreirense, Paços de Ferreira, Tondela... Não vai ser fácil", assinalou.Aderllan Santos destacou ainda o jovem Costinha, defesa-direito de 20 anos do Rio Ave, como um jogador de grande potencial. "É capitão da seleção sub-20 de Portugal e tem tudo. Eu vejo-o como olhava para o Carlos Soler, do Valencia, que ia treinar mas não jogava. E agora é o jogador que todos sabemos. O Costinha é assim, vejo muito isso. Tal como vi o Militão em São Paulo. Tinha 20 anos, entrava em campo, treinava e não jogava. E quando jogou o primeiro jogo não saiu mais. Depois, 50 milhões para o Real Madrid", apontou.