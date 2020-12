Aderllan Santos reforça nova confiança

Aderllan Santos vê o Rio Ave "com a confiança melhor", depois do triunfo na Taça de Portugal, frente ao Famalicão. "A bola não estava a entrar nos jogos anteriores e as coisas melhoraram muito no aspeto ofensivo e defensivo. Não vou dizer que a confiança é muito alta, mas estamos estáveis agora e vamos a Braga tentar fazer um bom jogo", disse o defesa-central, fazendo já a ponte para o duelo de terça-feira e que fecha a jornada 10 da Liga.

"O Sp. Braga melhorou muito com a chegada do Carlos Carvalhal e sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Neste momento é uma das melhores equipas a jogar futebol em Portugal, se não for mesmo a melhor. Vai ser complicado para nós, mas é dos jogos que gostamos de jogar", fez questão de reforçar Aderllan Santos, abordando o bom comportamento defensivo da equipa, a segunda melhor do campeonato, com sete golos sofridos . "Digo sempre que quando não se sofre golos, estamos mais perto de vencer, mas também os médios e os avançados têm feito um bom trabalho para a equipa sofrer poucos golos", reconheceu o brasileiro, consciente de que o Rio Ave terá de "fazer outro grande jogo em Braga, onde vai ter uma tarefa muito complicada pela frente".