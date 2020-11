Aderllan Santos: «Sérgio Conceição ajudou-me bastante a nível pessoal»

Aderllan Santos, defesa-central do Rio Ave, concedeu uma entrevista à agência EFE onde tocou em vários aspetos da sua carreira. Um deles foi a passagem pelo Sp. Braga, entre 2012/13 e o início da época 2015/16, tendo destacado, por exemplo, o papel de Sérgio Conceição, com quem se cruzou na Pedreira, a nível pessoal.





"Tive dois treinadores no Braga. Jesualdo Ferreira foi o primeiro e o segundo com o qual tive uma época inteira foi Sérgio Conceição, agora no Porto. Também tive José Peseiro, mas foram quatro meses. E na equipa B tive António Conceição, que me ajudou a dar o salto à equipa A. Estava chateado porque todos os jogadores tinham subido à primeira equipa e eu não. Ele ligou-me um dia e disse-me: 'Quero que subas (à primeira equipa) e não voltes mais à B'. O Jesualdo ajudou-me bastante e estive uma época inteira com o Sérgio Conceição, que me ajudou a nível pessoal, porque tive uns problemas de família. Ajudou-me bastante", afirmou o central, de 31 anos.Aderllan Santos recordou ainda "o medo" que sentiu quando recebeu a proposta do Trofense, que o fez deixar o Brasil e rumar a Portugal em 2010/11, dando aí início a um trajeto que passou ainda pelo Valencia, São Paulo, Vitória da Baía, Al-Ahli Jeddah e, atualmente, o Rio Ave.Questionado sobre o impacto de Jorge Jesus no futebol brasileiro, Aderllan Santos respondeu: "Quando o Flamengo contratou o treinador Jorge Jesus ele cresceu muito e ganhou o campeonato brasileiro e a Libertadores, algo que nenhuma equipa tinha conseguido no mesmo ano. A forma como o Flamengo jogava era incrível e muitos clubes foram buscar treinadores como o Abel Ferreira, Sá Pinto, etc... O futebol brasileiro está a crescer muito."