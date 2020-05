Aderllan seguro no eixo

Aderllan Santos não foi só seguro pelo Rio Ave para o futuro, com a notícia da sua continuidade no clube até 2022. O defesa-central de 31 anos é também a garantia de segurança de Carlos Carvalhal no eixo da defensiva e tendo já o foco na retoma da Liga, frente ao P. Ferreira.

Já sem poder contar com o croata Borevkovic, que vai cumprir um jogo de castigo, depois de ter acumulado o quinto cartão amarelo no último jogo dos vila-condenses, dia 7 de março, no Dragão, o clube garantiu a disponibilidade de Aderllan que, nesse mesmo jogo, também viu o amarelo e estaria agora castigado. Mas o Rio Ave interpôs recurso e pediu a despenalização do central, que viu amarelo na sequência de um lance ocorrido aos 86 minutos e por suposta bola na mão que tocou claramente no... joelho de Aderllan.