Adjunto de Miguel Cardoso assume: «É sempre um ponto importante»

Na ausência de Miguel Cardoso, que está castigado, foi Rui Santos a comandar o Rio Ave diante do Sp. Braga, numa partida onde o marcador acabou como começou, num nulo. Em análise ao jogo, o adjunto dos vilacondenses mostrou-se satisfeito pela forma como a equipa se apresentou e assumiu que o empate acaba por ser importante, especialmente tendo em conta o adversário que esteve pela frente.





"O que foi falado foi que tínhamos um plano de jogo definido desde o início da semana. O campeonato está muito disputado e somámos mais um ponto na nossa luta. A melhor oportunidade na segunda parte foi nossa, pelo Carlos Mané. O Guga e o Geraldes esteve muito bem no jogo. Eles estão de parabéns e houve uma energia muito positiva, de contágio", elogiou."Nós temos o plano sempre definido. Temos as substituições estudadas. Temos vários condicionalismos. Contamos com todos e juntos podemos ser mais fortes. É sempre um ponto importante. O Braga tem muitos argumentos, mas nós também temos os nossos", concluiu.