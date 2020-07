Al Musrati ainda pode recuperar para o jogo com o Portimonense

A lesão muscular que Al Musrati sofreu em Barcelos, onde o líbio saiu a chorar, não é tão grave como se temia, ao ponto de ainda haver hipótese de Carlos Carvalhal poder contar com o médio para o jogo com o Portimonense. Al Musrati está em dúvida, tal como acontece com Lucas Piazón, que recupera também de um problema muscular.