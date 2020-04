Al Musrati é para tentar segurar

Rio Ave destacou esta sexta-feira os números de Al Musrati, com 5 jogos e 346 minutos ao serviço do clube.





Emprestado pelo Vitória em janeiro, na última reabertura do mercado, o médio internacional líbio fica um jogador livre no final desta época, que ainda não se sabe quando vai mesmo terminar.Seja como for, Al Musrati acaba por ser um ativo bem apetecível, não só por ficar com o passe na sua mão, mas também porque tem demonstrado boas qualidades neste curto espaço de tempo em que teve oportunidade de regressar à competição em Vila do Conde, ele que estava parado em Guimarães, depois de ter sido aposta de Ivo Vieira no início da temporada.As intenções dos responsáveis do Rio Ave são claras e a ideia é tentar segurar Al Musrati para a nova época, mas já se sabe que isso é difícil, em função dos clubes interessados no jogador.