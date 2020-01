Al Musrati é reforço do Rio Ave até final da presente temporada, apurou Record. O internacional líbio, de 23 anos, chega cedido pelo V. Guimarães, num acordo já estabelecido entre os dois clubes e que deverá ser oficializado hoje.

Juntam-se, assim, duas vontades pois Carlos Carvalhal estava necessitado de mais um médio depois da grave lesão de Jambor, sendo que Al Musrati não estava a ser usado com regularidade no Vitória.

O líbio é o segundo reforço de inverno do Rio Ave depois de Gelson Dala, de regresso ao clube por empréstimo do Sporting. Curiosamente, o avançado angolano estreou-se neste campeonato pelos vilacondenses no triunfo por 2-1 em Guimarães.