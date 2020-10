Ambição de Mário Silva: «Não somámos o que queríamos e precisamos de ganhar»

O Rio Ave tem seis jogos oficiais cumpridos esta temporada e ainda não perdeu nenhum no tempo regulamentar - o único desgosto, e que grande desgosto, foi a eliminação nos penáltis frente ao AC Milan. Isto num ciclo em que, ao fim-de-semana, o Rio Ave somou três empates nas três rondas inaugurais da Liga NOS. Esse é um dado que deixa o treinador Mário Silva agradado, mas não satisfeito e aponta à necessidade de vencer.





"Isso dá-nos algum conforto, mas não nos dá a felicidade. E vocês sabem que enquanto equipa queremos ganhar e o treinador de futebol é isto, se não existirem vitórias é muito complicado. Não perdemos mas queremos ganhar. Precisamos de ganhar! A equipa tem tido um bom desempenho ao longo dos últimos jogos, mas não tem conseguido o mais importante que são as vitórias. Não perdemos, continuamos invictos e queremos continuar, mas queremos somar vitórias. Não somámos o que queríamos...", comentou o treinador.Na antevisão ao duelo com o Benfica, Mário Silva admitiu que esse maior ritmo competitivo (6 jogos) em relação ao adversário (4 jogos) pode ter algum peso. "Vantagem acredito que possa ter alguma, mas não acho que seja fundamental essa questão, porque as equipas mesmo não competindo preparam-se e bem. Nós tivemos 6 jogos em pouco tempo e isso ajudou a criar dinâmicas e rotinas, foi importante e esta pausa que tivemos fez com que, depois de todo o ciclo difícil que passámos, pudéssemos recuperar e amanã de certeza estaremos a bom nível. Mas não acredito que esse seja um fator preponderante", analisou.Como já se percebeu, o Rio Ave vai abordar o jogo com as águias com ambição de vencer, depois de várias épocas em que a equipa procurou sempre discutir o jogo com os grandes, olhos nos olhos. "Nós, no passado recente, competimos contra diferentes adversários e a equipa apresentou-se competitiva fosse contra que rival fosse. Queremos manter isso, sermos competitivos e tentar fazer um jogo de qualidade. Tentar que o nosso jogo do ponto de vista ofensivo e defensivo seja eficaz para fazer face ao adversário. Acima de tudo é isso que pretendemos, ter um jogo de qualidade e tentar vencer o jogo, sabendo que este e outros que tivemos no passado e muitos do futuro são jogos de grande dificuldade. O plano está bem definido", vincou Mário Silva.O treinador não pode contar com Junio Rocha, que se encontra entregue aos cuidados da equipa médica, nem com Matheus Reis que continua sob alçada disciplinar do Rio Ave.