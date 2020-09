André Pereira integrado

André Pereira realizou ontem o primeiro treino junto dos novos companheiros do Rio Ave. O avançado de 25 anos, envolvido na transferência de Taremi para o FC Porto, assinou um vínculo com os vila-condenses até 2024, cumprindo os habituais testes médicos, mas ainda não tinha sido integrado no grupo que, anteontem, realizou um jogo particular em Paços de Ferreira.

O ex-dragão, de resto, deve fazer a sua estreia no jogo de amanhã, frente ao Nacional, às 10h30, sendo que a receção aos madeirenses marca o fim do estágio do plantel a cargo de Mário Silva, que esteve na última semana em regime de internato em Vila do Conde.

Registe-se que o vídeo da chegada do japonês Meshino já tem mais de 100 mil visualizações nas redes sociais.