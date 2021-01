André Pereira já foi operado. ‍??

O Rio Ave informou que o avançado André Pereira foi esta segunda-feira submetido a cirurgia ao joelho esquerdo. A lesão, uma rotura do ligamento cruzado anterior, contraída no período de descontos do jogo frente ao Sporting, no passado dia 15, necessitava de operação, procedimento que se realizou com sucesso.





A cirurgia do avançado português correu bem e começa agora período de recuperação.



"Realizada no Hospital da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, no Porto, pela mão do Prof. Dr. José Carlos Noronha, a cirurgia permitirá, agora, um processo de recuperação ao atleta, que está determinado e focado em voltar ao treino assim que possível. As melhoras André", registam os vila-condenses, sendo que a época já acabou para o avançado que, na melhor das hipóteses, só voltará aos treinos normais em agosto e já em plena temporada 2021/22.