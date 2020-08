André Pereira reforça ataque do Rio Ave para as próximas quatro épocas

É oficial. André Pereira vai prosseguir a carreira em Portugal, desta vez ao serviço do Rio Ave, clube pelo qual assinou um contrato válido por quatro épocas. O ponta-de-lança chega a Vila do Conde envolvido no negócio que levou Taremi para o FC Porto, sendo que o seu passe é agora na totalidade dos rioavistas.





O avançado jogou a segunda metade da última temporada ao serviço do Saragoça, por empréstimo do FC Porto. Também cedido pelos dragões, Pereira tinha representado V. Setúbal e V. Guimarães ao longo das últimas campanhas. Vai disputar um lugar na frente de ataque da equipa de Mário Silva com Bruno Moreira, Ronan e Gelson Dala.