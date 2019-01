André Silva e Ronan são as novidades na convocatória para o Marítimo

A chamada dos jovens avançados André Silva e Ronan são as notas de destaque na convocatória do Rio Ave para o jogo de segunda-feira, frente ao Marítimo, da 19.ª jornada da I Liga.Os dois avançados brasileiros, que estavam a alinhar na equipa sub-23 dos vila-condenses, podem fazer a estreia esta temporada pela formação principal, suprindo algumas baixas com que o técnico Daniel Ramos tem de lidar.Além dos lesionados Gabrielzinho, Gelson Dala, Borevkovic, Nuno Santos e Joca, o treinador do Rio Ave ficou sem os avançados Carlos Vinicius, que está a negociar a transferência para os franceses do Mónaco, e Damien Furtado, que foi emprestado ao Famalicão da II Liga.Em sentido inverso, Galeno e Matheus Reis, que cumpriram na última jornada um jogo de suspensão, já são opção para este desafio, integrando o lote dos eleitos de Daniel Ramos, que vai tentar inverter uma série de dez jogos consecutivos sem vitórias, no campeonato.O Rio Ave, 10.º classificado da I Liga, com 21 pontos, joga na segunda-feira no terreno do Marítimo, 11.º, com 20, em jogo da 19.ª jornada da prova, com início às 17:00.Léo Jardim e Paulo Vítor.: Matheus Reis, Miguel Rodrigues, Nelson Monte, Buatu, Nadjack e Afonso Figueiredo.: Tarantini, Diego Lopes, Leandrinho, João Schmidt, Jambor e Vitó.: Murilo, Bruno Moreira, André Silva, Ronan e Galeno.