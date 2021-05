André Vilas Boas: «Peço desculpa aos nossos adeptos pela vergonha de época que fizemos»

O Rio Ave voltou a perder diante do Arouca, desta feita por 2-0, na 2.ª mão do playoff da Liga NOS e acabou despromovido à Liga Sabseg. No final da partida, foi André Vilas Boas quem falou à comunicação social, na habitual conferência de imprensa.





"Foi uma época frustrante e não era nada disto que prevíamos. Correu mal em todos os sentidos e, olhando para trás, podemos apontar vários erros cometidos por muita gente, desde a direção, aos treinadores e aos jogadores. Todos somos culpados", sustentou o diretor desportivo dos vila-condenses."Vínhamos de uma época fantástica e entrámos nesta com uma perspetiva muito alta. Fizemos uma boa Liga Europa e, depois, deixámo-nos levar pela ilusão, porque não conseguíamos ganhar e achávamos que isso aconteceria no jogo seguinte. A descida de divisão era algo impensável para nós, mas fomos culpados", frisou, deixando uma palavra aos adeptos."Os adeptos têm todos os motivos para estarem descontentes. Ao longo da época não fomos uma equipa em que eles se espelhassem e não demos tudo. O Rio Ave é um clube de 1.ª Liga, cumpridor e que representou a nossa terra durante 13 anos. O lugar do Rio Ave é na Liga NOS e faremos tudo para voltar", reiterou, antes de pedir desculpa aos apoiantes do emblema de Vila do Conde."Quero pedir desculpa aos nossos adeptos pela vergonha de época que fizemos", finalizou.