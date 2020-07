André Vilas Boas suspenso por 35 dias

André Vilas Boas, diretor desportivo do Rio Ave, foi punido com 35 dias de suspensão e 2.245 euros de multa pelo Conselho de Disciplina da FPF, em resultado de um processo disciplinar aberto na sequência do jogo com o Tondela, em fevereiro passado.





Entretanto, o clube recebeu, esta terça-feira, a visita de elementos da UEFA para serem analisadas as condições do Estádio dos Arcos. O Rio Ave espera agora o relatório da referida entidade. Recorde-se que o Rio Ave irá entrar em cena na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, a 17 de setembro, a escassos dias do arranque da Liga NOS 2020/21.