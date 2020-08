Angolanos 'invadem' Facebook do Rio Ave por causa de Gelson Dala

Já não é de agora que o internacional angolano Gelson Dala traz ‘atrás de si’ uma vasta legião de compatriotas seguidores nas redes sociais, mas o impacto que uma foto publicada pelo Rio Ave, ao final da tarde de ontem, na sua conta da rede social Facebook, onde dava as boas-vindas ao avançado, tem sido de uma tremenda repercussão.





Menos de 24 horas depois do mesmo ‘post’, já foram alcançadas mais de 100 mil pessoas e os likes já ascenderam a mais de 5000. Nos comentários, há quem peça o número 10 para o atacante, de 24 anos, e há até quem partilhe que deixou de seguir o Sporting no mundo virtual. Gelson Dala, após duas épocas e meia cedido pelos leões aos rioavistas, assinou em definitivo pelo Rio Ave até 2023.O dianteiro começou assim uma nova etapa da carreira numa casa que lhe é bem conhecida e a "Nação Angolana", conforme a expressão utilizada pelo Rio Ave na publicação referida, não vai perder pitada de cada passo do seu ídolo.Por seu lado, e até antes de Dala ser anunciado, Francisco Geraldes tornou-se reforço oficial do Rio Ave com um vídeo em que o médio, amante de literatura, declamava um poema do renomado poeta vila-condense, José Régio. As imagens de diferentes pontos da cidade, a densidade emocional da obra poética e a projeção da voz do criativo tiveram grande acolhimento não só nos adeptos do clube, mas também em diversos quadrantes da comunidade local.