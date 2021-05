António Silva Campos: «A reflexão será profunda, mas o momento é de superação»

O presidente António Silva Campos aproveitou as comemorações do 82º aniversário do Rio Ave para deixar uma mensagem aos adeptos dos vila-condenses, onde, para além de uma avaliação transversal a todas as circunstâncias que marcaram a época, assumiu a necessidade de fazer "uma reflexão profunda".





"Não foi um ano fácil para ninguém. Não foi um ano fácil para as famílias, para os trabalhadores, para os sectores económicos e empresariais. Vivemos num carrossel de incertezas. O certo é que foi tudo tão confuso e incerto que o futebol português ressentiu-se desses pequenos, mas grandes pormenores. A instabilidade competitiva, a incerteza dos projectos, a fragilidade dos mesmos, um mercado também incaracterístico e a reflectir os obstáculos das restrições de circulação e financeiras acabaram por contribuir para uma época desportiva atípica", escreveu o presidente, salientando que, apesar da dúvida em torno da permanência, "o Rio Ave escreveu muitas páginas de alegrias e conquistas ao longo dos seus 82 anos de história, mas também de esforço, dificuldade e superação".As comemorações do 82º aniversário arrancaram com o tradicional hastear da bandeira na sede do clube. Efemeridade assinalada presencialmente pelo presidente, restante direcção e alguns associados.Seguiu-se uma romagem aos cemitérios locais em homenagem aos associados falecidos sócios e terminou com um lanche solidário na Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, que o Rio Ave ofereceu, simbolicamente, aos profissionais de saúde pela dedicação na luta contra a pandemia da covid-19.Leia toda a mensagem de aniversário do presidente António Silva Campos aos adeptos aqui