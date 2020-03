António Silva Campos: «Acreditar que depois da tempestade vem a bonança»

A suspensão das competições, bem como as consequentes limitações sociais que o estado de emergência proporcionou não só em Portugal, como em toda a comunidade mundial foi o argumento que levou António Silva Campos, presidente do Rio Ave, a escrever uma mensagem aos adeptos.





Apelo ao civismo dos adeptos, revestido com palavras de coragem e resiliência para o período de isolamento necessário, mas também a reconhecer a incerteza de como e quando será o desenrolar desportivo que envolve os vila condenses."Todos saberão que os clubes, a Liga Portugal, FPF, UEFA, FIFA, FifPro e a ECA procuram constantemente soluções e respostas para o futuro, mas tudo está dependente da evolução da pandemia. Queremos as melhores resoluções para as inúmeras interrogações que se levantam à volta do fenómeno do futebol, mas não sabemos ainda quando tudo irá ficar normalizado, nem como será esse "normal", escreveu António Silva Campos.Caros Sócios,Continuamos a viver dias de luta contra a pandemia e consequentemente também dias de incerteza, de receios e de resiliência.Espero, por isso, que todos estejam bem, nos vossos círculos familiares, com saúde e em ambiente de recolhimento consciente e responsável.Este isolamento voluntário que nos remete às nossas casas e nos subtrai o convívio com os que mais amamos ou gostamos, deixou-nos também sem o nosso contacto mais directo com esta paixão comum: o Rio Ave FC.Os dias sucedem-se vazios, como as paredes, os corredores e os lugares do nosso estádio e da academia. Mas a saúde e o bem comum estão acima de tudo e de todos. É por um bem maior.Estou certo que todos partilham desta saudade que sinto e deste vazio difícil de explicar, tão certo como sei que estamos unidos nesta luta e nesta responsabilidade social.Sempre fomos uma família que se guiou pelos melhores valores de solidariedade e de civismo.Este é o momento em que devemos continuar a dar o exemplo e a seguir os melhores princípios.Sabendo que nos assaltam tantas dúvidas e tantos medos, este é o momento de continuarmos juntos e acreditarmos sempre no futuro.Acreditar que "depois da tempestade vem a bonança". Que voltaremos a estar juntos, lado a lado, em uníssono, cantando e louvando os feitos do nosso Rio Ave FC… como sempre fizemos.Somos um povo marcado pela força que vence todas as dificuldades. A nossa história é escrita de suor, de persistência, de paciência e de fé.Vila do Conde é sinónimo de coragem. O Rio Ave FC é o rosto dessa tenacidade.A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Associação de Futebol do Porto (AFP) deram por terminadas todas as competições da formação. O passo, duro e difícil de ser dado, foi feito a pensar no bem-estar dos nossos jovens e das suas famílias.É tempo de pensar na saúde. É tempo de tentar terminar o ano lectivo e os estudos. É tempo de apoiar os pais e demais familiares que vivem também no receio.O princípio maior da formação é tudo fazer para formar jovens na sua plena excelência enquanto seres humanos. Só assim, depois, se consegue a excelência desportiva e competitiva. Temos, por isso, de aceitar e aplaudir as decisões, mesmo que elas possam encurtar ou pôr fim aos sonhos e conquistas que fomos somando ao longo da época.O bem comum é sempre mais importante.Todos os dias questionam como será o desfecho da Liga.Todos saberão que os Clubes, a Liga, a FPF, a UEFA, a FIFA, a FifPro e a ECA procuram constantemente soluções e respostas para essas questões. Mas tudo está dependente da evolução da pandemia. Todos queremos as melhores resoluções para as inúmeras interrogações que se levantam à volta do fenómeno do futebol.Não sabemos ainda quando tudo irá ficar normalizado, nem como será esse "normal".O que sei, é que acredito sempre que tudo vai melhorar e que o que nos une hoje, foi o que nos trouxe até ao presente. Esta paixão comum… e será essa força que nos irá fazer vencer amanhã.Quero reforçar o pedido da necessidade de se ter comportamentos responsáveis:Fiquem em casa, em isolamento social.Se tiverem de se ausentar por trabalho ou necessidade extrema, façam-no com todo o cuidado.Tenham sempre o espírito de solidariedade para com os que mais precisam nesta altura.Sigam todas as indicações das autoridades sanitárias e de segurança.Um abraço solidário a todos.Voltaremos a estar juntos, a celebrar o nosso Rio Ave FC.António da Silva Campos,Presidente do Rio Ave Futebol Clube30 Março 2020