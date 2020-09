António Silva Campos antes da Liga Europa: «Que passe o melhor e que seja o Rio Ave»

António Silva Campos, presidente Rio Ave, mostrou-se esta manhã confiante na obtenção de um bom resultado na partida de amanhã, frente aos bósnios do FK Borac, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa.





"A esperança é muito forte, acho que é um jogo difícil, trata-se de uma equipa que está habituada às competições europeias, mas nós também temos uma certa experiência, em seis anos contabilizamos quatro presenças. Temos de acreditar em nós próprios e não desrespeitar o adversário", começou por dizer o líder dos vila-condenses no aeroporto do Porto, antes da partida para a Bósnia.O facto de a eliminatória ser discutida em apenas um jogo não dá grande margem para errar. "Se o resultado for menos positivo, não temos a oportunidade de retificar em casa. Como dizia o Scolari, é o 'mata mata', que passe o melhor e que seja o Rio Ave."António Silva Campos recusa-se em falar em favoritismo da parte da sua equipa. "Temos de respeitar o adversário, é uma equipa muito forte, aguerrida, que trabalha muito e nós temos de marcar mais um golo do eles", sublinha, sem esconder que o objetivo é chegar à fase de grupos. "O sorteio não foi muito favorável, além de agora jogarmos fora, se passarmos a seguir temos o Besiktas, uma equipa de Liga dos Campeões, com um orçamento muito superior ao nosso. Mas para já estamos focados neste jogo."O líder dos vila-condenses reconhece que há "expectativa" relativamente à equipa. "Saíram dois jogadores nucleares, o Taremi e o Nuno Santos, mas contratámos outros. Temos uma equipa equilibrada e forte para fazer um campeonato tranquilo, sempre a pensar nos três pontos."No entanto, o plantel ainda não está fechado: "Temos de contratar um 6, estamos sempre a lutar contra o tempo, até porque tivemos o inicio da época mais cedo. Queremos qualidade sem ser a um custo muito alto. No momento certo vamos contratar o jogador certo para o Rio Ave."