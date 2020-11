António Silva Campos anuncia recandidatura à presidência do Rio Ave

O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, anunciou esta segunda-feira a recandidatura a mais um mandato para a liderança do clube da Liga NOS, nas eleições marcadas para 14 de novembro.

O dirigente, de 59 anos, que desde 2008 orienta a formação vila-condense, anunciou a intenção de ficar mais três anos à frente do clube no site da sua candidatura (www.antoniosilvacampos.pt), traçando como objetivos "a continuidade da estabilidade económica e financeira do Rio Ave e a conquista de êxito desportivos".

"Temos um projeto de crescimento do Rio Ave, como grande clube no futebol. A presença nas competições europeias tem de ser obrigação e ganhar a taça da Liga ou a Taça de Portugal deve ser um dos nossos objetivos", partilhou António Silva Campos.

O líder do emblema vila-condense lembrou que, "nos últimos seis anos, o clube apurou-se quatro vezes à Liga Europa de futebol" e executou importantes obras no complexo desportivo.

"Modernizámos instalações, profissionalizamos todas as áreas do clube. Fizemos crescer o Rio Ave em termos patrimoniais, com novos relvados. Queremos e podemos aumentar as modalidades e reforçar a qualidade das instalações, reconstruindo a bancada sul. Provámos de que somos capazes. Temos um projeto de futuro", disse o dirigente.

Até ao momento, António Silva Campos foi o único associado do Rio Ave a anunciar a candidatura à liderança do clube, para o triénio de 2020-2022.