António Silva Campos confiante à partida para Istambul: «Temos de acreditar em nós»

António Silva Campos deixou uma mensagem de confiança à partida do Rio Ave para Istambul, esta terça-feira, dois dias antes do jogo que irá colocar frente a frente a formação de Vila do Conde e o Besiktas.





Pese embora admita que do outro lado estará uma equipa difícil e com história, o líder rioavista coloca o ênfase na vitória. "O Besiktas é um histórico do futebol europeu, é um clube que todos conhecemos. Já participou várias vezes nas competições europeias, foi 13 vezes campeão nacional, sabemos o real valor, mas tenho dito sempre que temos de acreditar em nós. Sabemos a nossa qualidade e neste momento é 50/50. Temos de acreditar e vamos para o campo à procura da vitória", apontou, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, minutos antes da comitiva embarcar rumo à Turquia.Com uma vitória e um empate em dois jogos, António Silva Campos faz um balanço positivo ao arranque de temporada e ao trabalho já realizado por Mário Silva. "É complicado jogar duas vezes por semana, há pouco tempo para recuperar, mas temos plantel suficiente e equilibrado para ultrapassar estas dificuldades. Claro que se jogássemos em casa tínhamos mais tempo para recuperar, mas estamos preparados para este início de campeonato. Sabíamos que ia ser difícil, que íamos ter esta sobrecarga, mas temos um plantel suficiente para conseguir contrariar estas adversidades", concluiu.