António Silva Campos confiante para a Liga Europa: «Devemos estar preparados»

O presidente do Rio Ave mostrou-se esta segunda-feira confiante que a equipa vai superar o Borac na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, agendada para o dia 17 de setembro, na Bósnia-Herzegovina.

O adversário, que terminou o campeonato da época passada da Bósnia Herzegovina na quarta posição, foi esta segunda-feira colocado na rota do Rio Ave no sorteio que decorreu na sede da UEFA, ditando que a eliminatória, a uma mão, será disputada em Banja Luka.

"Temos pela frente um adversário de respeito. Se aqui está, é porque tem qualidade, e devemos estar preparados. O Rio Ave já demonstrou capacidade para vencer em terreno adverso e acredito que, pela qualidade e ambição do grupo, tudo faremos para vencer este jogo e conseguir a presença na ronda seguinte", disse António Silva Campos.

O dirigente, em declarações ao site do clube, frisou, ainda assim, as dificuldades que espera, lembrando que o Borac "nunca perdeu em casa para as competições europeias".

"Além disso, tem outro ritmo competitivo neste momento, pois já realizou cinco jornadas do seu campeonato e venceu na primeira pré-eliminatória [1-0, frente ao FK Sutjeska, de Montenegro]", lembrou.

A previsão dessas mesmas dificuldades foi partilhada, também, pelo treinador do Rio Ave, Mário Silva, lembrado que este adversário "já está numa fase mais adiantada da época, tendo disputado seis jogos oficiais".

"Isso não nos tira o foco e o objetivo de seguir em frente na prova. Vai ser uma viagem longa, mas com a ambição de superação e otimismo para este desafio", disse o técnico.

Mário Silva garantiu que não há "menosprezo por o adversário não ser um nome forte na Europa", lembrando que nas ligas dos países do leste da Europa "existe muita qualidade nos jogadores, que querem, nestas competições, mostrar-se ao mundo do futebol".

"É uma equipa forte no seu país, que já teve algumas presenças na Liga Europa e pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas de certeza que, com trabalho, qualidade e humildade da nossa parte, temos condições para vencer, pois queremos muito seguir em frente", completou o treinador do Rio Ave.