António Silva Campos e a cobiça por Matheus Reis: «FC Porto fez alguns contactos»

Matheus Reis é um dos nomes que mais tem gerado cobiça no plantel do Rio Ave na presente janela de transferências. O lateral-esquerdo tem sido apontado à saída e até António Silva Campos admite que há conversas a decorrer com alguns clubes, surgindo aqui o nome do FC Porto.





"Há negociações, há vários clubes interessados e a fazer tem de ser um bom negócio para o Rio Ave. O Matheus Reis é um jogador de muita qualidade, que teve progressão grande e que está pronto para jogar num grande. O FC Porto fez alguns contactos indiretamente, mas como tenho dito queremos manter o máximo do nosso plantel para fazer uma boa temporada. Quando aparecer uma proposta que justifique que nos faça pensar duas vezes, aí sim iremos ponderar", disse o presidente do Rio Ave, na partida da formação rioavista para Istambul, onde irá defrontar o Besiktas, esta quinta-feira.No entanto, Silva Campos foi perentório em sublinhar que só uma proposta muito boa irá levar Matheus Reis ou qualquer outro elemento da equipa."O Matheus Reis e outros jogadores [têm interessados]. Fizemos uma grande época. Conseguimos o quinto lugar, estamos nas competições europeias. Temos jogadores muito cobiçados, mas temos resistido ao mercado porque estamos focados na Liga Europa. Não podemos dizer que poderá ou não ser vendido. O mercado só fecha dia 6 e se aparecer uma boa proposta e possamos colmatar essa saída com outro jogador de qualidade, pode às vezes acontecer", concluiu.