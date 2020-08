António Silva Campos e as saídas de Nuno Santos e Taremi: «Jogadores não estão em saldos»

Aproveitando a apresentação do treinador Mário Silva, António Silva Campos, presidente do Rio Ave, abordou as possíveis movimentações de mercado que podem envolver o clube rioavista. O líder vila-condense não escondeu que há uma grande probabilidade de Nuno Santos e Taremi saírem do clube.





"Vai ser muito difícil o Nuno Santos e o Taremi continuarem no Rio Ave. O Rio Ave tem cumprido com os seus orçamentos e é importante vendermos alguns ativos para termos esse equilíbrio. Sabemos o valor do Nuno Santos e do Taremi, mas os jogadores não estão em saldos. Temos alguns clubes interessados, mas tenho de defender os interesses do Rio Ave", começou por explicar António Silva Campos.Tal como foi noticiado esta segunda-feira por Record, Nuno Santos tem uma cláusula "anti-rivais" no seu contrato. Mesmo assim, António Silva Campos acredita que esse aspeto não impedirá a transferência para o FC Porto, que está na frente da corrida para garantir o extremo, ou para o Sporting: "A cláusula anti-rivais é um pouco penal para quem pensar em vender os ativos no futuro. Na altura foi o acordo possível, mas, neste momento, é um entrave. Apesar disso, tendo em conta a relação que há entre o Rio Ave os três grandes, penso que iremos ultrapassar essa cláusula. Para além do FC Porto, há interesse de outros clubes. No entanto, o segredo é a alma do negócio e vamos analisar as melhores propostas que tivermos em cima da mesa".