António Silva Campos e o impacto da Covid-19: «Não sabemos a dimensão do prejuízo»

António Silva Campos tem bem noção dos efeitos nefastos que a Covid-19 provoca ao Rio Ave, embora a sua real magnitude não consiga ainda avaliar com exatidão. O presidente do emblema de Vila do Conde aborda o "impacto" do drama sanitário.





"Como qualquer clube, sentiremos o impacto deste flagelo. Todo o futebol português o sentirá. O nosso clube tem sido estruturado nos últimos anos de forma muito equilibrada. No entanto, não sabemos ainda nem o tempo que esta situação durará nem a dimensão dos prejuízos que a mesma possa acarretar. Ainda assim, confio que ultrapassaremos este obstáculo como temos vencido outros: em união e com uma conjugação de forças no mesmo sentido", afirmou o dirigente rioavista ao jornal ‘Terras do Ave’.Se à cabeça, Silva Campos se referia, desde logo, aos prejuízos de ordem financeira, os desportivos também são matéria para apreensão, embora o presidente não queira entrar muito por sofrimentos em relação ao futuro. "Não é algo que nos deva preocupar nesta altura. Como referi, a saúde pública tem de estar acima de tudo: dos interesses desportivos, dos interesses económicos. Devemos focar-nos em resolver este problema. Teremos tempo para voltar a pensar em futebol", asseverou.Recorde-se que os vila-condense são uma das melhores equipas da 2ª volta.Questionado sobre se nos últimos dias havia sido detetado algum caso suspeito na "estrutura" do Rio Ave, António Silva Campos negou tal existência. "Não. E acredito que foi a celeridade das nossas medidas de prevenção que permitiu que até hoje nenhum caso tenha sido detetado. O departamento médico monitoriza diariamente os atletas e familiares", vincou.