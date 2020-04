António Silva Campos: «Estamos a trabalhar com a Liga e FPF na procura de soluções»

O Rio Ave confirma que está a trabalhar com as entidades competentes, Liga e FPF, no sentido de encontrar soluções que permitam suavizar o impacto da paragem dos campeonatos, forçada pela pandemia da Covid-19, na sua situação financeira. Todavia, neste momento, e na palavra do próprio presidente do clube, António Silva Campos, não houve qualquer conversa com plantel e equipa técnica no sentido de serem realizados cortes nos vencimentos.





"Não é verdade que tenha sido acordado corte de salários aos jogadores nem qualquer outro cenário. O grupo tem mantido contacto constante, foi-lhes transmitido que estamos a trabalhar com a Liga e a Federação na procura de soluções e na expectativa de ultrapassar tudo isto", clarificou, a, o líder do Rio Ave, contrariando assim a informação avançada hoje pelo nosso jornal e que terá causado algum alarme entre os profissionais do emblema dos Arcos apesar de ter sido frisada a inexistência de "qualquer tipo de problema entre as direções e jogadores", neste caso no plural dado que o Marítimo também estaria a ponderar uma saída semelhante."Os jogadores têm sido um exemplo de trabalho, paciência e camaradagem", fez ainda questão de sublinhar Silva Campos.Pelo que conseguimos apurar, o presidente do Rio Ave teve o cuidado de ainda esta semana manter uma conversa por vídeoconferência com todo o grupo de trabalho, no sentido de manter firmes os laços de relacionamento entre todos e dar uma palavra de tranquilidade.