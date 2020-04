António Silva Campos: «Futebol tem procurado dar o exemplo»

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, enviou esta sexta-feira uma mensagem aos sócios do Rio Ave, salientando a necessidade de todos encararem esta Páscoa com a noção de que devem ser "parte da solução e não do problema".





O líder do clube deixou também a certeza "de que o futebol e as entidades que regem o mundo desportivo têm procurado de forma incansável dar o exemplo de cidadania, mas também de entreajuda e trabalho na procura de soluções.""Caros Sócios,É chegada a Páscoa.Este é certamente um dos momentos que mais significado tem para nós ser vivido em família. Onde o convívio com os nossos tem um significado especial.Este ano, as circunstâncias trazem-nos uma realidade inesperada e diferente do que poderíamos, nas hipóteses mais remotas, imaginar.Estaremos privados da companhia de muitos dos que mais amamos e ficaremos limitados a um contacto mais distante.A mensagem que vos trago é que, mesmo sendo difícil de compreender ou aceitar esta situação, impõe-se a razão e consciência de que lutamos, todos, por um bem maior.Temos de ser parte da solução e não do problema. Os dados são animadores e, por isso, não é tempo de desanimar, mas sim de reforçar o combate, de nos alimentarmos da esperança que temos em ultrapassar este desafio o mais rápido possível.Tenham confiança. Por mais tormentas, dificuldades ou imprevistos que surjam, o nosso Rio Ave FC irá continuar a ser uma referência e um projeto em crescendo. Iremos, juntos, continuar a sentir orgulho no que somos e no que vamos conquistar.Sejam solidários, voluntariosos na ajuda aos que mais precisem. Sejam corajosos e persistentes.Sabendo que em primeiro estará sempre a saúde e o bem-estar comum, deixo-vos também a certeza de que o futebol e as entidades que regem o mundo desportivo têm procurado de forma incansável dar o exemplo de cidadania, mas também de entreajuda e trabalho na procura de soluções.Tudo faremos para que, assim que possível, tudo regresse gradualmente ao "normal" e nos possamos reunir novamente em celebração desta paixão que nos une… A nossa paixão. Aquela que sentimos e abraçamos a cada jogo do nosso Rio Ave FC, e da qual já tantas saudades temos.Uma Santa e Feliz Páscoa para todos vós.António da Silva Campos, Presidente"