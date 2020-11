António Silva Campos: «Maldini reconheceu a sorte do AC Milan»

António Silva Campos admite que ainda hoje sonha com o famigerado desempate por grandes penalidades que permitiu ao AC Milan garantir o acesso à fase de grupos da Liga Europa e até confidenciou alguns pormenores do diálogo que teve com o ex-internacional italiano Paolo Maldini no final do playoff.





"Os italianos sabiam o que os esperava em Vila do Conde. Antes do jogo o Paolo Maldini enalteceu o nosso crescimento ao longo dos últimos anos e a qualidade dos jogadores. No final da eliminatória voltamos a conversar e ele reconheceu a sorte que o AC Milan teve no apuramento", esclareceu António Silva Campos ao Canal 11, reconhecendo que a ocasião mais triste da sua presidência foi a derrota pela margem mínima frente ao Benfica na final da Taça de Portugal em 2013/14: "Tenho o sonho de conquistar um título, pelo que o momento mais difícil da minha presidência foi estar tão perto de conquistar a Taça e não conseguir".