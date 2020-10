António Silva Campos: «Portugal foi Rio Ave e o Rio Ave foi a bandeira de Portugal»

O Rio Ave até pode ter sido eliminado pelo AC Milan no playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa, mas a verdade é que a imagem deixada pela equipa portuguesa foi bastante positiva. Perante este facto, as mensagens de apoio aos vila-condenses multipicaram-se, tendo o presidente António Silva Campos deixado uma mensagem de agradecimento esta sexta-feira.





"Desde ontem (e ainda hoje) recebemos centenas de mensagens, umas oficiais outras pessoais, dando-nos os parabéns pelo trabalho feito e pelo jogo de ontem, sublinhando a injustiça do desfecho. Felicitações que surgiram de todos os quadrantes da sociedade.Desde Clubes, dirigentes, treinadores e demais pessoas amigas ligadas ao futebol, até a Instituições públicas, privadas, de cariz social ou até político. Ou até de simples adeptos de outros Clubes. Figuras públicas ou mais anónimos… todos. Perante isto e ler na imprensa de hoje uma opinião unânime sobre o esforço empreendido e o orgulho com que se reviram na nossa prestação, faz-me sentir ainda mais feliz.Tenho a ousadia de pensar que ontem, durante os 120 minutos e aqueles penáltis, por aquele momento, Portugal foi Rio Ave FC e o Rio Ave FC foi a bandeira de Portugal… que maior orgulho poderíamos nós sentir? Quero agradecer, em nome do Rio Ave FC, esta honra e esta satisfação", podia ler-se no comunicado publicado pelo Rio Ave.Sublinhando os elogios que o clube recebeu por parte de entidades como a UEFA e o AC Milan, António Silva Campos deu ainda ênfase à forma como os vila-condenses se bateram precisamente contra a formação italiana: "Encarámos este desafio de chegar à fase de grupos da Liga Europa com determinação e objectividade, independentemente de ter pela frente um Milan ou um Borac.Temos a leviandade de acreditar que podemos vencer sempre e qualquer adversário.Hoje, acordamos com o travo amargo e aquele vazio de ter tido a oportunidade tão perto de seguir em frente. Mas, sem acreditar ou apregoar em vitórias morais, o dia de ontem ficará na minha e na memória colectiva de todos. Defrontámos o colosso histórico AC Milan, uma das equipas mais prestigiadas e galardoadas do mundo e mostramos que, no futebol jogado, conseguimos estar, ombro a ombro, minuto a minuto, de igual para igual.Sem falsas modéstias, sinto orgulho pela forma como representamos a nossa cidade, o nosso concelho e o futebol português".No plano desportivo, o Rio Ave iniciou esta sexta-feira a preparação para o embate frente ao Famalicão.