António Silva Campos: «Roubaram-nos a final four»

Com uma derrota por 1-0 diante Gil Vicente, o Rio Ave foi afastado de qualquer chance de se apurar para a final four da Taça da Liga, num resultado que segundo António Silva Campos se deveu essencialmente à atuação do árbitro André Narciso. O presidente do Rio Ave diz mesmo que foi roubada a final four ao clube que lidera, numa declaração na qual exigiu respeito.

"Tenho uma equipa destroçada. Este clube merece respeito. Não tenho nada contra este jovem árbitro mas quando chegamos a esta fase e estamos a discutir uma final four... Porque é que nomeiam um árbitro internacional para um jogo e para o outro um jovem árbitro que está a dar os primeiros passos? Não estou a desconfiar, mas há erros crassos. Há um golo limpo que não foi validado. Roubaram-nos a final four. Não somos anjinhos e temos de ser respeitados. Foi uma vergonha o que se passou hoje no nosso estádio", declarou o presidente dos vilacondenses, antes de reiterar o pedido de respeito.





"Estou neste clube há quase 12 anos e tento sempre defender a verdade desportiva e a classe da arbitragem, mas é muito difícil hoje eu conseguir conter-me porque sinto-me indignado. Fui ao balneário e tenho uma equipa destroçada. Pelo trabalho que temos feito e pelo respeito conseguido no futebol, em que ainda há poucos anos estivemos na final da Taça da Liga e de Portugal, este clube merece respeito", concluiu.