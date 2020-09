António Silva Campos: «Sabemos que a responsabilidade é maior»

Após a qualificação do Rio Ave para o playoff de acesso à Liga Europa, António Silva Campos deu voz à felicidade dos vila-condenses.





"Estamos muito orgulhosos. Tínhamos consciência que seria um jogo difícil, contra um grande clube europeu, mas acreditámos no nosso valor. Temos uma equipa equilibrada e mostrámos isso quando os jogadores saíram do banco e mantivemos o mesmo nível", começou por explicar o presidente.Sublinhado que o feito alcançado é fruto do trabalho do clube, o dirigente explicou que implicações tem este triunfo. "Temos honrado o clube e sabemos que a responsabilidade é maior Mesmo assim, temos os pés bem assentes na terra e vamos lutar pelos melhores resultados possíveis. Estes resultados dão visibilidade e realce ao Rio Ave. Os clubes grandes e equipas com outra capacidade financeira começam a observar os nossos jogadores. Nós precisamos de rentabilizar os nossos jogadores e sabemos que a realidade do Rio Ave passa por conseguirmos colmatar as saídas".António Silva Campos não fugiu a um dos temas do momento no Rio Ave, dizendo que Matheus Reis só sairá se algum clube corresponder às exigências financeiras dos rioavistas. "O Maheus Reis é um jogador muito cobiçado e sai pelo valor que eu acho que ele merece em função da qualidade que tem. É um jogador para um clube grande e sabemos que vai ser muito difícil mantê-lo. Sei que, se o jogador sair, o Rio Ave vai ficar no seu coração", afirmou.O presidente concluiu analisando o AC Milan, adversário dos vila-condenses na próxima fase: "Quando nos saiu o Besiktas disse, em tom de brincadeira, "Azar do Besiktas". Sabemos que o Milan é uma equipa muito difícil, mas, com a nossa humildade, de certeza que vamos lutar pela eliminatória. No fim que ganhe o melhor, mas que o melhor seja o Rio Ave".