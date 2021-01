António Silva Campos sobre Diego Lopes: «Sempre lutou com grande dignidade por esta camisola»

O Rio Ave oficializou esta tarde a saída de Diego Lopes, médio brasileiro que vai rumar à Premier League de Singapura, reforçando o Lion City Sailors FC.





Diego Lopes termina assim um ciclo longo de ligação aos vila-condenses, no total de sete épocas. O brasileiro chegou a Vila do Conde com apenas 18 anos, em 2012, tendo cumprido três temporadas antes de regressar ao Benfica e ser emprestado a Kayserispor (Turquia), América Mineiro (Brasil) e Panetolikos (Grécia). Voltou a representar o Rio Ave em 2017/2018 e ficou mais quatro épocas até à despedida que agora se confirma."A história de Diego Lopes entrelaça-se com a do Rio Ave e jamais se dissociará o papel deste jovem médio brasileiro no crescimento do clube e na sua afirmação nacional e europeia da última década", assinalam os vila-condenses, num vídeo com declarações de António Silva campos e do próprio jogador "É uma saída que não era esperada, pois definimos objetivos para o clube e para o plantel e o Diego Lopes fazia parte desses objetivos. É com muita tristeza que vemos a sua saída de um jogador que sempre lutou com grande dignidade por esta camisola, mas o Rio Ave não é mais do que os outros e necessita de vender ativos para criar receitas extraordinárias e assim poder pagar todas as suas despesas. O Diego Lopes seria um jogador livre no final da época, sabíamos que seria muito difícil renovar com ela e apareceu esta proposta. Ele pensou no seu futuro, pediu muito para que as coisas se realizassem e prevaleceu o bom senso. Tínhamos de aproveitar o momento, pois a proposta é muito boa", garantiu António Silva Campos, mas sem revelar os números que estão em causa e que, segundo Record apurou, representam um encaixa total de 1,8 milhões de euros para o Rio Ave.