António Silva Campos surpreende adepto

António Silva Campos surpreendeu um singular adepto do Rio Ave, prometendo a Nilson Fernandes o pagamento da viagem e estadia para o cabo-verdiano assistir ao vivo a um jogo do clube.





“É um dos sonhos da minha vida”, confessou o adepto que saiu do anonimato através de um grupo de sócios dos vila-condenses que, conhecendo as dificuldades que Nilson tinha para poder ver os jogos do Rio Ave, juntaram esforços e ofereceram-lhe uma televisão e uma ‘box’ para que isso fosse possível. Silva Campos vai cumprir a promessa na próxima época e quis saber como nasceu esta paixão de Nilson pelo Rio Ave. “Quando tinha 13 anos, o meu padrasto ouvia relatos na Antena 1 e comecei a gostar do nome do clube. Depois, quando vi a camisola fiquei apaixonado. É o meu clube”, confessou Nilson.